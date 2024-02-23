«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة»

دبي (الاتحاد)

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتماد دولي جديد في مجال الابتكار، إذ تسلمت شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة» من «معهد الابتكار العالمي» المُتخصص في التقييم للمؤسسات ومنح الشهادات المهنية والاعتمادات والعضويات بمجال الابتكار.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، تؤكد شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة» المُعتمدة في الولايات المُتحدة الأميركية، والمصممة خصيصاً للجهات الحكومية، على المستوى المتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للضرائب في النضج والقدرة على التقدم المستمر في مجالات الابتكار والتطوير.

وتسلم الشهادة الدولية خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، من محمد شاهين، المدير الإقليمي لمعهد الابتكار العالمي، خلال حفل التكريم الذي أُقيم بهذه المُناسبة في مقر الهيئة بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة.

وأكد البستاني أهمية حصول الهيئة على شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة» من مؤسسة دولية مرموقة مثل «معهد الابتكار العالمي».