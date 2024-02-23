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اقتصاد

%72 النمو في معاملات «جمارك أبوظبي» الرقمية خلال 2023

%72 النمو في معاملات «جمارك أبوظبي» الرقمية خلال 2023
24 فبراير 2024 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن نتائج استثنائية في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 72% مقارنة في عام 2022، لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى معدل غير مسبوق والأعلى منذ بدء رحلة التحول الاستراتيجي.
وشكلت المعاملات الاستباقية والتلقائية 42% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، محققة نمواً بنسبة 24.3% خلال 2023، إذ توفر جمارك أبوظبي خدمة رد التأمين استباقياً لمتعامليها في إمارة أبوظبي، فيما تصدر تصاريح عبور الشاحنات، وتصاريح دخول البضائع من المركز الجمركي والخروج منه، والشهادات الجمركية للمركبات، وشهادات خروج ودخول الجمارك تلقائياً مع إعداد البيان الجمركي.
كما شهدت البيانات الجمركية نمواً بمقدار 6% خلال العام الماضي، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 47% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 20% مقارنة بالعام 2022.
وسجلت معاملات شركات الشحن السريع نمواً وصل إلى 6%، فيما شهد التخليص الجمركي ضمن المستودعات الجمركية زيادة بمعدل 150%، وحقق زمن التخليص تحسناً في عام 2023 بنسبة 16%، كما حصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 95% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم».

أبوظبي
الإدارة العامة لجمارك أبوظبي
الإمارات
جمارك أبوظبي
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