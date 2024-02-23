481.5 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات

أبوظبي (وام)

ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 56.6 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 481.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 424.9 مليار درهم نوفمبر 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي، في تقريره الشهري، أن إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3% أو ما يعادل 52.9 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام 2022، بينما نما على أساس شهري بنسبة 2.5% مقابل 469.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي. وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض «الودائع الثانوية» لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 416.5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.6%.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 65 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.9%.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصلت إلى 233.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بنمو سنوي نسبته 14.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 210 مليارات درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.6%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.3 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 19.3%.