496 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 7.3 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي موزعة بواقع 5.56 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.74 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وتأثرت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بعمليات بيع لجنى الأرباح بعد أداء إيجابي في الأسبوع السابق ربحت فيه القيمة السوقية نحو 31 مليار درهم، حيث تراجعت القيمة السوقية في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 48.8 مليارات درهم موزعة بواقع 39.84 مليار درهم خسائر القيمة السوقية لأسهم أبوظبي ونحو 9 مليارات درهم لأسهم دبي.

ورغم تراجع الأداء في الأسبوع الماضي إلا أن المستثمرين الأجانب واصلوا الشراء لتكون محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 495.9 مليون درهم، وفي المقابل جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية بيع بقيمة 29.7 مليون درهم متضمنة 18.27 مليون درهم صافي بيع في سوق العاصمة و11.43 مليون درهم في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 435.3 مليون درهم، وصافي (شراء) 95.317 مليون سهم بعد استحواذهم على 30.59% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 25.58% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب بشراء 526.952 مليون سهم بقيمة 1.919 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 431.635 مليون سهم بقيمة 1.484 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 24.56 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 17.63 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 375.122 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.596 مليار درهم بعد شراء 1.042 مليار سهم، مقارنة بنحو 4.614 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 1.255 مليار سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 18.27 مليون درهم وصافي (بيع) 213.62 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 831.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 966 مليون درهم، وباعوا 617.98 مليون سهم بقيمة 947.8 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 18.27 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 213.62 مليون سهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 1.56% ليخسر 147 نقطة، ويغلق عند مستوى 9279.94 نقطة، مقارنة مع 9427 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9427 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9271.35 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار 47 شركة، فيما أغلقت 39 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 80 ألفاً و208 صفقات خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.873 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.562 مليار درهم. وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 39.84 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.838 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.878 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 717.568 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 41.12% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 656.959 درهم لتشكل ما نسبته 37.64% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 60.6 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 16.23 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعًا) بقيمة 15 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 59.46 مليون درهم.

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع الماضي نحو 11.43 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بنحو 32.88 نقطة عند مستوى 4225.9 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4258.78 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنحو 9 مليارات درهم لتبلغ 719.918 مليار درهم.