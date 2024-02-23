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اقتصاد

195.8 مليون درهم صفقات «عجمان للاستثمار العقاري»

195.8 مليون درهم صفقات «عجمان للاستثمار العقاري»
24 فبراير 2024 01:20

عجمان (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري بـ 336 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 195.8 مليون درهم، حيث شهد المعرض الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان 3045 زيارة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن معرض عجمان للاستثمار العقاري حقق ارتفاعاً قياسياً بـ343% في إجمالي قيمة الصفقات المبرمة مقارنة بتلك المسجلة في الدورة الماضية من المعرض، وهو ما يؤكد نجاح هذا الحدث الضخم وزيادة ثقة المستثمرين ورواد الأعمال وحرصهم على الاستثمار في إمارة عجمان.
وثمن المساهمة الفعالة لشركاء الدائرة الإستراتيجيين والجهات العارضة والخبراء العقاريين في إنجاح المعرض، مؤكداً أن الدائرة حرصت على تقديم تجربة استثنائية للزوار.

عجمان
الإمارات
الاستثمار العقاري
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
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