«مالية عجمان» تحصل على شهادتي آيزو في نظام الإدارة المتكامل والموارد

عجمان (الاتحاد)

تسلمت دائرة المالية في عجمان شهادتي «الآيزو» في مواصفة النظام الإداري المتكامل PAS99:2012 ومواصفة الموارد البشرية، مبادئ الاستقطاب والتوظيف ISO30405:2023، الصادرتين عن المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير BSI بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس الدائرة، ومروان آل علي، مدير عام الدائرة، وذلك في إنجاز استراتيجي جديد يعكس التزام دائرة المالية بتطوير بيئة عملها وتعزيز كفاءة منظومتها الإدارية والبشرية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الدائرة ماضية في نهجها القائم على إرساء أطر التميُّز في العمل لإدارة أدائها المؤسسي وترسيخ بيئة متطورة وداعمة لمواردها البشرية عبر تطبيق كافة الأنظمة والمعايير المتّبعة عالمياً في مجال اختصاصها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، وخاصة المتعلّقة بمحور استدامة العمليات والأداء المؤسسي ومحور تنمية وتطوير رأس المال البشري، ويصبُّ في نهاية المطاف في إطار الريادة في تقديم خدماتها إلى المعنيين وإسعادهم، انسجاماً مع رؤية عجمان وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وكرّم رئيس الدائرة فرق العمل التي أشرفت على إدارة المشروع تقديراً لإسهاماتها المحورية في تحقيق هذا الإنجاز وأثنى على روح الفريق التي تعكسها جهودهم المخلصة والتزامهم بأعلى معايير الجودة في العمل وحرصهم على تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها.

من جانبه، قال مروان آل علي: يشكّل الحصول على هاتين الشهادتين المرموقتين خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة وفاعلية عملياتنا الإدارية، ويأتي ثمرة للجهود التي نبذلها لضمان تطبيق أفضل الممارسات، والتزامنا الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة الشاملة في جميع جوانب عملنا.