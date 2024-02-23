«الاتحاد للطيران» تضيف 3 طائرات جديدة إلى أسطولها

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل الاتحاد للطيران ثلاث طائرات جديدة من طراز بوينغ 787-9 في مطار زايد الدولي بأبوظبي نهاية هذا الأسبوع، لتنطلق بعدها في رحلاتها هذا الشهر، دعماً لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والتي تهدف إلى تسيير رحلات إلى 125 وجهة بأسطول مكون من أكثر من 160 طائرة بحلول عام 2030.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: سعداء باستقبال هذه الطائرات الجديدة والمميزة من بوينغ 787 دريملاينر في أبوظبي، ويعتبر انضمامها إلى أسطولنا جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا للتوسع في الشبكة، وتأتي في وقت مثالي مع استمرارنا في إضافة وجهات جديدة متعددة ورفع عدد رحلاتنا إلى الأسواق الرئيسة.

وأضاف: تدعم الطائرات الجديدة التزامنا تجاه أبوظبي.

وستعزز طائرات 787-9 الجديدة أسطول الاتحاد للطيران بشكل أكبر مع إطلاق وجهات جديدة خلال الأشهر القادمة، منها بوسطن، الوجهة الأميركية الرابعة للناقلة، في 31 مارس، ونيروبي وبالي إضافة إلى الوجهات الصيفية إلى مدينة نيس في فرنسا ومالقة في اسبانيا وكل من ميكونوس وسانتوريني في اليونان.