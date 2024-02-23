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اقتصاد

وزراء آسيويون يتوقعون إصلاحات جديدة للتجارة العالمية بمؤتمر أبوظبي

وزراء آسيويون يتوقعون إصلاحات جديدة للتجارة العالمية بمؤتمر أبوظبي
24 فبراير 2024 01:21

أبوظبي (وام)

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أعرب وزراء خارجية وتجارة في اليابان وجمهورية كوريا وكمبوديا عن ثقتهم في أن يحقق المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي نتائج مهمة تُمكن منظمة التجارة العالمية من الاستجابة بفعالية للقضايا المتعلقة بالتجارة. وقالوا: نتطلع لمؤتمر وزاري قادروعلى تحقيق إصلاحات تعزز النظام التجاري المتعدد الأطراف المبني على القواعد والتجارة الحرة والانفتاح.
ومن جانبها، أعربت معالي يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان عن تقديرها العميق لدولة الإمارات التي كانت دائماً في الطليعة في دعم قيمة التجارة الحرة مؤكدة ثقتها في قدرة معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في قيادة نقاشات مثمرة تحقق نتائج إيجابية.
وقالت إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر ينعقد في وقت يواجه فيه النظام الدولي الحر والمفتوح والمبني على القواعد تحديات مختلفة بما في ذلك تغير المناخ وتحديات سلاسل التوريد.  
من جانبه، أعرب معالي إنكيو تشيونغ وزير التجارة بجمهورية كوريا عن تقديره لدولة الإمارات على استضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وقال: «عازمون على تحقيق نتائج ذات معنى من شأنها أن تعزز النظام التجاري المتعدد الأطراف المبني على قواعد التجارة الحرة والانفتاح»، مضيفاً أنه مع تغير البيئة المحيطة بالتجارة العالمية بشكل جذري يتعين على منظمة التجارة العالمية أن تستجيب للحاجة إلى الإصلاح ولتحقيق هذه الغاية ينبغي أن يكون المؤتمر الوزاري الثالث عشر بمثابة مؤتمر وزاري للإصلاح، وهو الأمر الأكثر أهمية. 
من جانبها، قالت تشام نيمول وزيرة التجارة في كمبوديا، إن بلادها تؤمن بأنه لا غنى عن النظام التجاري المتعدد الأطراف نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي وتؤمن إيماناً راسخاً أيضاً بنظام مُتجذر في القواعد والانفتاح والشفافية.

أبوظبي
التجارة العالمية
الإمارات
منظمة التجارة العالمية
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