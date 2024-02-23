مؤتمر «التجارة العالمية» يعزز الانتعاش الاقتصادي والسياحي بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

يحرك المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري، العجلة الاقتصادية والسياحية في الإمارة مع توقعات باستقطاب الحدث 7 آلاف مشارك ما يرفع إشغال فنادق الإمارة لفوق 90% ويعزز من إيراداتها. وقال عاملون في فنادق بأبوظبي لـ «الاتحاد»، إن مثل هذه الأحداث الاقتصادية الكبرى تستقطب مزيداً من السياح لأبوظبي وتسهم في التعزيز من مكانة أبوظبي كوجهة سياحية واقتصادية.



إقبال متزايد

قال كريم نحاس - مدير عام مجمع فنادق روتانا كابيتال سنتر - أبوظبي: تشهد فنادق المجموعة إشغالاً كاملاً خلال الحدث وحتى الأول من مارس، حيث نشهد إقبالاً من الوفود الرسمية والمشاركين بالمؤتمر من أوروبا وأميركا وعدد من الدول العربية، وذلك في فنادقنا الثلاثة التي تتميز بقربها من مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يصل المشارك خلال دقائق إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يقام فيه الحدث.

وأضاف: لدينا 3 فنادق في محيط مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهي فندق بيرل روتانا، وسنترو كابيتال سنتر من روتانا، إضافة إلى كابيتال سنتر أرجان من روتانا، وهو عبارة عن شقق فندقية، ما يوفر خيارات مختلفة للزوار والمشاركين، إضافة إلى توفر مرافق متنوعة لخدمتهم من مطاعم متنوعة و21 غرفة للاجتماعات التي تم حجزها بالكامل خلال أيام المؤتمر.

وتابع: منذ بداية العام نسجل نمواً ملحوظاً في الإشغال والطلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي توازيا مع النشاط الذي يشهده مركز أبوظبي الوطني للمعارض من فعاليات وأحداث ومعارض، إضافة إلى استقطابنا لسياح الأعمال من خلال حجوزات الشركات، فضلاً عن إقبال من سياحة الترفيه من أسواق ألمانيا والصين وبلجيكا، حيث موقع الفندق استراتيجي وقريب من المعالم السياحية المعروفة في الإمارة.

وقال نحاس: «نسجل إشغالاً كاملاً في فنادقنا الثلاثة خلال فترة انعقاد المؤتمر».



تأثير إيجابي

وفي نفس السياق، قال محمد واكب نائب مدير عام فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي: «نحقق خلال المؤتمر الوزاري متوسط إشغال 95% بحسب بياناتنا لغاية الآن، وذلك من الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر التي تأتي من مختلف دول العالم». وأشار إلى أهمية سياحة المؤتمرات والمعارض في التأثير إيجاباً على الفنادق من خلال زيادة الطلب من الزوار والمشاركين لتلك الفعاليات.



حدث عالمي

وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا» للسفر والسياحة: «يعد هذا الحدث العالمي واحداً من أهم الأحداث التي تستقطب عدداً كبيراً من الزوار والمشاركين من وفود رسمية ووزارية، حيث إن متوسط إنفاقهم يكون مرتفعاً، ويُسهمون في زيادة الطلب على الفنادق والمطاعم والخدمات وغيرها». وتوقع العلي ارتفاع الطلب بنسبة تزيد على 20% من سياح المؤتمرات والمعارض والفعاليات في أبوظبي خلال الشهر الحالي، مع توقعات بنمو ملحوظ في عدد السياح للإمارة العام الجاري.

وقال راضي علي باز مدير إدارة المبيعات في فندق سوفوتيل أبوظبي: « يسهم المؤتمر في زيادة معدلات إشغال فنادق أبوظبي، حيث نسجل إشغالاً يفوق 90%».

وأشار إلى أن هذا الحدث الهام يؤثر إيجاباً على الإشغال والإيرادات الفندقية.



164 دولة

تشارك أكثر من 164 دولة وتكتلاً تجارياً في المؤتمر الوزاري، وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن يصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى 7 آلاف مشارك، يمثلون وفود الدول الأعضاء والتكتلات والهيئات التجارية الدولية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومجموعات الأعمال والإعلاميين.