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اقتصاد

مكتوم بن محمد: ازدهار قطاع المعارض يعكس ثقة العالم بدبي

مكتوم بن محمد خلال جولته في معرض جلفود 2024 (الاتحاد)
24 فبراير 2024 01:21

دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي ماضية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم، مشيراً سموه إلى أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات وما يشهده من معدلات نمو قياسية تعكس ثقة العالم في دورها كشريك في صنع مستقبل اقتصاده.
وقال سموه: «دبي تمتلك بنية تحتية عالمية المستوى تتناسب مع مختلف القطاعات، وتوفر بيئة أعمال داعمة تتيح للمستثمرين والشركات العالمية اكتشاف فرص جديدة للنمو، وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، وتوسيع نطاق أعمالهم في المنطقة والعالم، فيما يرسخ معرض (جلفود) على مدار دوراته المتعاقبة، مكانته بين الفعاليات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، ومنصة لكبرى الشركات الدولية لعرض أفضل المنتجات والتجارب والرؤى حول كل جديد في هذا القطاع الحيوي».

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جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، يرافقه هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، معرض «جلفود 2024» الحدث الأكبر في العالم لقطاع الأغذية والمشروبات، وذلك مع انطلاق دورته التاسعة والعشرين، وهي الأكبر على الإطلاق للحدث العالمي والمقامة والتي تختتم فعالياتها (الجمعة) في مركز دبي التجاري العالمي، وشهدت مشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة وزوار من أكثر من 190 دولة.
واطّلع سمو النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على ما يضمه المعرض الذي أقيم على مساحة تتجاوز المليون قدم مربعة ضمن 24 قاعة بمركز دبي التجاري العالمي، من أجنحة دولية ومنصات لعارضين يمثلون أهم منتجي ومصنعي وموزعي الغذاء حول العالم، وما يقدمونه من خلال مشاركتهم في الحدث الأكبر من نوعه عالمياً من حلول وتقنيات إنتاج وحفظ وتوزيع المنتجات الغذائية.
كما اطّلع سموه خلال الزيارة على أحدث الابتكارات في مجالات التعبئة، والتغليف والتحكم، والأتمتة، وما يوفره المعرض من ابتكارات وحلول الميكنة الحديثة لقطاع الأغذية، والتي ترسم في مجملها الملامح المستقبلية لقطاع إنتاج الغذاء وتعزز سلاسل التصنيع، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة وكفاءة، ويواكب جميع احتياجات القطاع ضمن نطاقه العالمي.
ويُعد معرض «جلفود» الحدث الأهم والأبرز على خريطة صناعة الغذاء العالمية والأول من نوعه على الأجندة السنوية لهذه الصناعة لعام 2024، حيث يجتمع في دبي أكبر الأسماء وأشهرها للكشف عن أحدث المنتجات والابتكارات لهذه الصناعة الحيوية، بما يعزز مكانة الحدث كقاعدة دولية تسهم في خلق مزيد من فرص النمو للعاملين في هذا القطاع.

مكتوم بن محمد
دبي
مكتوم بن محمد بن راشد
الإمارات
جلفود
معرض جلفود
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