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اقتصاد

زيادة متوقعة بإنتاج الفولاذ في الصين والهند

زيادة متوقعة بإنتاج الفولاذ في الصين والهند
25 فبراير 2024 01:05

سنغافورة (د ب أ) 

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أفاد تقرير، أن إنتاج الفولاذ في الصين والهند من المرجح أن ينمو على مدار الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الانكماش على أساس سنوي في الإنتاج العالمي في يناير الماضي، يخفي زيادة كبيرة في البلدين من شهرين سابقين. 
وقال موقع كابيتال إيكونوميكس، «يجب أن يعني زيادة الإنتاج، وتراجع الطلب أن تنخفض أسعار الصلب في الصين بحلول نهاية العام». 
وقفز إنتاج الصلب عالمياً باستثناء الصين، بواقع 4.3% على أساس سنوي في يناير الماضي. 
وجاء أغلب النمو من الهند للوفاء بالطلب المتنامي من قطاع التشييد وصناعات السيارات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير. ويجب أن يعزز تراجع أسعار الطاقة في أوروبا، إلى جانب تيسير السياسة النقدية، الإنتاج في القارة.

الفولاذ
الصين
الهند
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