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اقتصاد

«فيتش» تعدل تقييمها للاقتصادي التشيكي

«فيتش» تعدل تقييمها للاقتصادي التشيكي
25 فبراير 2024 01:05

براغ (د ب أ) 

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عدلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد التشيكي. 
وأبقت فيتش تصنيف البلاد «ايه ايه»، وهو أقل بمستوى من أعلى مستوى محتمل، ولكنها عدلت التوقعات من سالب إلى مستقر. 
ووفقاً لما أورده موقع راديو براغ إنترناشونال، قالت فيتش، إن جمهورية التشيك اجتازت صدمات الجائحة وأسعار الطاقة المتوالية من دون تداعيات مستمرة على توقعات الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، رغم النمو الضعيف على المدى القصير. 
وقالت فيتش، إن الغموض المرتفع تراجع بفضل تركيز تدابير السياسات الحكومية على الاستقرار. 
وكانت بيانات المكتب قد أظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن معدل التضخم تراجع بنسبة أكبر من المتوقع خلال يناير الماضي، لأدنى مستوى منذ نحو ثلاثة أعوام، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض تكاليف الخدمات والتراجع المستمر في أسعار المنتجات الغذائية. 
وقال المكتب، إن هذا أضعف معدل تضخم يتم تسجيله منذ مارس.

التشيك
وكالة فيتش
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