أسهم التكنولوجيا تقود الأسواق الأميركية للإغلاق القياسي

شريف عادل (واشنطن)

واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية، تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مستفيدة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتفاؤل المستثمرين بما يمكن أن يسببه الطلب المتزايد على برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من زيادة في أرباح الشركات، ومن ثم مزيد من الارتفاع في أسعار الأسهم.

وأنهى مؤشر إس أند بي 500 تعاملات آخر أيام الأسبوع على مستوى إغلاق قياسي جديد، رغم ارتفاعه بنسبة لم تتجاوز 0.03%.

وسجل المؤشر الأشمل لقطاعات الاقتصاد الأميركي، ولأكبر شركاته، أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت مبكر من الجلسة، عند 5111 نقطة، إلا أنه قلص المكاسب قبل نهاية تعاملات اليوم. أيضاً سجل المؤشر ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.66%.

وعلى الدرب نفسه، سار مؤشر داو جونز الصناعي، المكون من ثلاثين شركة فقط، حيث ارتفع خلال اليوم بنسبة 0.16%، منهياً إياه على مستوى قياسي جديد. وكان ارتفاعه على مستوى الأسبوع بنسبة 1.3%.

وبات مؤشر ناسداك وحده في المنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الجمعة، متراجعاً بنسبة بسيطة، لم تتجاوز 0.28%، إلا أنه سجل أسبوعاً آخر من الارتفاعات، مضيفاً 1.4% لقيمته عند بداية الأسبوع.

واستفاد مؤشرا إس أند بي وناسداك من الارتفاعات الكبيرة التي حققها سهم «إنفيديا»، خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما يوم الخميس، حيث ارتفع سعر السهم فيه بنسبة تجاوزت 16%، مضيفاً لقيمته السوقية نحو 277 مليار دولار، هي الأكبر في أي يوم، لأي شركة، في أي بورصة في العالم.

وجاء الارتفاع الكبير في سعر سهم الشركة رائدة صناعة رقائق الكمبيوتر في أعقاب إعلانها عن تحقيق إيرادات وأرباح فاقت توقعات المحللين، خلال الربع الرابع من العام الماضي. وقالت الشركة إن أرباحها ستستمر في الارتفاع بمعدلات قوية، خلال الربع الجاري، بدعم من الطلب القوي على منتجاتها، شديدة الأهمية لبرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وخلال تعاملات الجمعة، تجاوزت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» تريليوني دولار، احتلت بها المرتبة الرابعة بين أكبر الشركات الأميركية المتداولة في البورصة.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 240% تقريباً في عام 2023، وتجاوزت قيمة الشركة السوقية تريليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كان ارتفاعه في أقل من شهرين في 2024 بنسبة 60%، تسبب بها في أكثر من ربع الارتفاع الذي حققه مؤشر إس أند بي 500 هذا العام. وبارتفاع القيمة السوقية للشركة من تريليون إلى تريليونين في أقل من تسعة أشهر، أصبحت «إنفيديا» أسرع شركة في العالم تحقق هذا الإنجاز.

تعاملات الجمعة

قبل انطلاق تعاملات الجمعة، رفع عملاق بنوك الاستثمار السويسري «يو بي إس» توقعاته لقيمة مؤشر إس أند بي 500 بنهاية العام الحالي من 5000 إلى 5200، مشيراً إلى ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل الطلب المحموم على رقائق الكمبيوتر الحديثة، والتوسع اللافت للنظر لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.