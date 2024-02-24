الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسهم التكنولوجيا تقود الأسواق الأميركية للإغلاق القياسي

مؤشر إس أند بي 500 ينهي الأسبوع على مستوى إغلاق قياسي (أرشيفية)
25 فبراير 2024 01:05

 شريف عادل (واشنطن)

أخبار ذات صلة
100 طالب يتدربون على إنتاج المحتوى الرقمي بالذكاء الاصطناعي
جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع معهد وينتورث للتكنولوجيا في أميركا

واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية، تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مستفيدة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتفاؤل المستثمرين بما يمكن أن يسببه الطلب المتزايد على برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من زيادة في أرباح الشركات، ومن ثم مزيد من الارتفاع في أسعار الأسهم.
وأنهى مؤشر إس أند بي 500 تعاملات آخر أيام الأسبوع على مستوى إغلاق قياسي جديد، رغم ارتفاعه بنسبة لم تتجاوز 0.03%. 
وسجل المؤشر الأشمل لقطاعات الاقتصاد الأميركي، ولأكبر شركاته، أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت مبكر من الجلسة، عند 5111 نقطة، إلا أنه قلص المكاسب قبل نهاية تعاملات اليوم. أيضاً سجل المؤشر ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.66%.
وعلى الدرب نفسه، سار مؤشر داو جونز الصناعي، المكون من ثلاثين شركة فقط، حيث ارتفع خلال اليوم بنسبة 0.16%، منهياً إياه على مستوى قياسي جديد. وكان ارتفاعه على مستوى الأسبوع بنسبة 1.3%.
وبات مؤشر ناسداك وحده في المنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الجمعة، متراجعاً بنسبة بسيطة، لم تتجاوز 0.28%، إلا أنه سجل أسبوعاً آخر من الارتفاعات، مضيفاً 1.4% لقيمته عند بداية الأسبوع.
واستفاد مؤشرا إس أند بي وناسداك من الارتفاعات الكبيرة التي حققها سهم «إنفيديا»، خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما يوم الخميس، حيث ارتفع سعر السهم فيه بنسبة تجاوزت 16%، مضيفاً لقيمته السوقية نحو 277 مليار دولار، هي الأكبر في أي يوم، لأي شركة، في أي بورصة في العالم.
وجاء الارتفاع الكبير في سعر سهم الشركة رائدة صناعة رقائق الكمبيوتر في أعقاب إعلانها عن تحقيق إيرادات وأرباح فاقت توقعات المحللين، خلال الربع الرابع من العام الماضي. وقالت الشركة إن أرباحها ستستمر في الارتفاع بمعدلات قوية، خلال الربع الجاري، بدعم من الطلب القوي على منتجاتها، شديدة الأهمية لبرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال تعاملات الجمعة، تجاوزت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» تريليوني دولار، احتلت بها المرتبة الرابعة بين أكبر الشركات الأميركية المتداولة في البورصة.
وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 240% تقريباً في عام 2023، وتجاوزت قيمة الشركة السوقية تريليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كان ارتفاعه في أقل من شهرين في 2024 بنسبة 60%، تسبب بها في أكثر من ربع الارتفاع الذي حققه مؤشر إس أند بي 500 هذا العام. وبارتفاع القيمة السوقية للشركة من تريليون إلى تريليونين في أقل من تسعة أشهر، أصبحت «إنفيديا» أسرع شركة في العالم تحقق هذا الإنجاز.
تعاملات الجمعة 
قبل انطلاق تعاملات الجمعة، رفع عملاق بنوك الاستثمار السويسري «يو بي إس» توقعاته لقيمة مؤشر إس أند بي 500 بنهاية العام الحالي من 5000 إلى 5200، مشيراً إلى ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل الطلب المحموم على رقائق الكمبيوتر الحديثة، والتوسع اللافت للنظر لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا
الأسواق الأميركية
الأسهم الأميركية
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
عبدالله آل حامد خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في إسطنبول (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تُشدد على تحقيق سلام شامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
25 فبراير 2024
الرئيس الأوكراني وقادة الاتحاد الأوروبي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
زعماء غربيون يتوافدون إلى كييف لإظهار الدعم
25 فبراير 2024
رجل يجلس على أنقاض منزله المدمر في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إطار جديد» للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة
25 فبراير 2024
أزمة التمويل تهدد الانتخابات الأميركية بسيناريو عام 2000
الأخبار العالمية
أزمة التمويل تهدد الانتخابات الأميركية بسيناريو عام 2000
25 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©