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اقتصاد

وزارة الاستثمار تشهد توقيع أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع مصر

خلال التوقيع على الاتفاقية (أرشيفية)
25 فبراير 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت وزارة الاستثمار بدولة الإمارات توقيع اتفاقية تاريخية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات، ممثلة في تحالف خاص بقيادة «القابضة» (ADQ)، شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية التي تمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ستقوم «القابضة» ADQ باستثمار 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.  وبالإضافة إلى الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، ستحول «القابضة» ADQ أيضاً 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وتتمثل الرؤية في تطوير المنطقة لتصبح وجهة رائدة على البحر الأبيض المتوسط لقضاء العطلات، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع ومجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: «بهذا التوقيع، نبدأ عهداً جديداً في العلاقات الثنائية الطويلة الأمد بين بلدينا. ويأتي هذا الاستثمار الذي يعكس الاحترام والثقة المتبادلين، التزام دولة الإمارات بدعم الحكومة المصرية في تحقيق الإمكانات الوفيرة للاقتصاد المحلي. وباعتباره مشروعاً واسع النطاق للبنية التحتية، فإن تطوير رأس الحكمة المخطط له سيعزز التأثير الإيجابي عبر قطاعات متعددة، وسيكون حافزاً لخلق فرص العمل، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية كبيرة في السنوات القادمة».

وزارة الاستثمار
مصر
أبوظبي
الإمارات
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