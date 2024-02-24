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اقتصاد

الزيودي: المؤسسات البرلمانية تعزز قرارات المؤتمر الوزاري

الزيودي: المؤسسات البرلمانية تعزز قرارات المؤتمر الوزاري
25 فبراير 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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عقدت اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية جلستها الـ«53» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
ورحب معالي الزيودي بأعضاء اللجنة التوجيهية، مؤكداً أهمية دور المؤسسات البرلمانية -وفق اختصاصها التشريعي- الداعمة لعمل الحكومات، في تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري، والدفع بعلاقات التعاون والشراكات والاتفاقيات التجارية الدولية إلى آفاق أرحب، بما يصب في مصلحة شعوب العالم.
وثمن المشاركون في الاجتماع جهود دولة الإمارات في استضافة المؤتمر والدعم الذي تقدمه على مستوى العالم، لتعزيز الشراكات العالمية التجارية.
ترأس الاجتماع مروان عبيد المهيري، عضو اللجنة التوجيهية، مقرر مخرجات المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وبيرند لانج رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الرئيس المشارك للمؤتمر البرلماني، وممثلي المؤسسات والدول أعضاء اللجنة التوجيهية.
وناقشت الجلسة، الوثيقة الختامية لدورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، والتي ستعقد غداً «الأحد» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

منظمة التجارة العالمية
ثاني الزيودي
الإمارات
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