وزير الصناعة المصري لـ«الاتحاد»: مؤتمر «أبوظبي» فرصة لتعزيز قدرة النظام التجاري العالمي

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

أعرب أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة المصري، عن تقدير القاهرة لجهود دولة الإمارات الشقيقة لاستضافة المؤتمرات الاقتصادية الأخيرة، ومن ضمنها المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، والصحية، وأزمة الغذاء العالمية.

وقال الوزير لـ«الاتحاد» إن مصر تؤكد التزامها نحو النظام التجاري متعدد الأطراف، واستعدادها للعمل البناء مع كل الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر، وتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الأجندة المصرية تتركز، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي، على أهمية تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء كافة، لا سيما الدول الأقل نمواً والنامية المستوردة للغذاء التي طالما عانت نقصاً في الغذاء يهدد بشكل مستمر مستوى معيشة مواطنيها ومنتجيها، من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية المعنية بشكل متسق مع أحكام منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن ملف مفاوضات الزراعة، والوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تسهم في مواجهة التحديات الجسيمة ذات الصلة، أمر محوري من خلال معالجة الخلل في اتفاق الزراعة بين الدول النامية والمتقدمة، بما في ذلك إيجاد حل دائم للتخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي وآلية الوقاية الخاصة للدول النامية، وإصلاح الاختلالات الهيكلية في محور الدعم المحلي، وتوفير المرونة للدول النامية والأقل نمواً المستوردة للغذاء.

وذكر أن التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمفاوضات دعم مصايد الأسماك يحقق هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، ويوفر القدر اللازم من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً التي تراعى الاعتبارات التنموية للدول النامية.

تسوية المنازعات

اعتبر وزير الصناعة المصري أن استكمال جهود إصلاح منظمة «التجارة العالمية» مهم وضروري، لا سيما استعادة دور جهاز الاستئناف بنظام تسوية المنازعات، مع التشديد على أهمية توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية والأقل نمواً، لتعزيز قدراتها على تبني الإصلاحات والتحولات الهيكلية التي تجعل اقتصاداتها أكثر مرونة.