الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السعودية تكشف عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات

السعودية تكشف عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات
25 فبراير 2024 10:49

أعلن وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن نجاح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها.

تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تقدر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادقت على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.

أخبار ذات صلة
فيرمينو يتوهج مع الأهلي
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها
المصدر: وام
أرامكو السعودية
وزير الطاقة السعودي
السعودية
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©