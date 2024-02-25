السعودية تكشف عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات

أعلن وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن نجاح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها.



تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تقدر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادقت على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.