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اقتصاد

"ديوا" تستعرض 50 مشروعاً مبتكراً في شهر الإمارات للابتكار

"ديوا" تستعرض 50 مشروعاً مبتكراً في شهر الإمارات للابتكار
25 فبراير 2024 14:10

 تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً في جميع مبانيها.

وأفادت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أنها وانسجاماً مع التزامها بتعزيز مكانة فعاليات "الإمارات تبتكر" بوصفه حدثاً وطنياً هو الأكبر من نوعه عالمياً، تشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2024" من خلال تنظيم باقة من الأنشطة والفعاليات في مركزها الرئيسي ومجمّع قطاع توزيع الطاقة ومجمّع ورسان التابعين للهيئة، وذلك على مدار شهر فبراير الجاري، إلى جانب منصتها المشاركة في معرض الإمارات تبتكر الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في أبراج الإمارات بدبي.

وتُبرز الهيئة، خلال فعالية "أسبوع الابتكار"، التي تنظمها في خيمة الابتكار في مركزها الرئيسي، 14 مشروعاً مبتكراً، إضافة إلى ذلك، ستقيم الهيئة 18 ورشة عمل حضورية وافتراضية مخصصة للموظفين وطلاب المدارس، لتعزيز مشاركتهم في تصميم واستشراف وصناعة المستقبل المستدام.

كما تعقد الهيئة "المؤتمر السنوي للابتكار والمستقبل" في أكاديمية الهيئة في 27 فبراير 2024 بمشاركة 12 من نخبة المتحدثين والمبدعين والمبتكرين المحليين والعالميين.

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وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: باتت فعاليات "الإمارات تبتكر" مناسبة سنوية لإبراز جهود الهيئة لتحقيق توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ومستهدفات استراتيجياتها المستقبلية لتحويل الابتكار إلى مكون أساسي في هوية العمل الحكومي ومنهجية عمله.

وأكد معاليه، التزام الهيئة بدفع عجلة الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحول الرقمي وأحدث تقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة، لتطوير حلول استباقية تواكب التحديات المتسارعة، وتدعم الجهود لمواصلة التميز والريادة على مستوى العالم، وتسريع مسار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال معاليه: تعد الهيئة من أبرز الجهات الداعمة لانتقال دبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

المصدر: وام
ديوا
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