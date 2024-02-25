الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم صندوق النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية اليوم إطلاق صندوق "النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي" والذي يهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن دولة الإمارات خصصت 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير الذي تم إطلاقه اليوم على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري بمشاركة الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية و باميلا كوك هاملتون المديرة التنفيذية لمنظمة الدولية المركز التجاري "ITC”.

وأضاف معاليه أن الدعم يأتي ضمن المنحة المقدمة من دولة الإمارات لصناديق ⁦‪منظمة التجارة العالمية إذ يوفر هذا الصندوق الذي أطلقته المنظمة دعماً لرائدات الأعمال حول العالم لضمان وصولهم للأسواق العالمية وكانت الإمارات قد أعلنت عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق المنظمة والهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نموا.

ويمثل صندوق دعم المرأة في مجال التصدير، مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً من خلال الاستفادة من الإمكانيات الرقمية لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.