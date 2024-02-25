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اقتصاد

المشاركة البرلمانية تعزز التعاون في قضايا الاقتصاد العالمي

مروان المهيري خلال الإعلان عن الوثيقة الختامية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية (من المصدر)
26 فبراير 2024 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي بصفته عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية ومقرر مخرجات المؤتمر، الوثيقة الختامية الصادرة عن دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة.
وأكدت الوثيقة على أهمية المشاركة البرلمانية، وإدراج بعد برلماني، في مستقبل التعاون المتعدد الأطراف بشأن قضايا التجارة، مع مراعاة المساهمة الفاعلة للتجارة في الاقتصاد العالمي.
وأعربت الوثيقة عن خالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي لاستضافة هذا الاجتماع البرلماني، وأكدت الالتزام بمواصلة هذا الحوار البناء لمناقشة التحديات التجارية الحرجة، وأن تكون المؤسسات البرلمانية والبرلمانيين جزءاً من الحل من خلال المشاركة المستمرة والدعم الفعال لمنظمة التجارة العالمية.
وأكدت الوثيقة على دور البرلمانيين في التصديق على الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تزيد من تيسير التجارة العالمية في جميع الصناعات والإشراف عليها، من خلال الآليات المناسبة؛ وعلى دور الرقابة البرلمانية على التجارة في تحديث قطاع الرعاية الصحية للقرن 21، مع ضمان الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية الحيوية، فضلاً عن دعم الابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية التي تمكن من إنشائها.
كما أكدت الوثيقة على أهمية منظمة التجارة العالمية كمؤسسة رئيسية لتحسين حياة الشعوب، والتفاوض بشأن القواعد التجارية، والإشراف على الاتفاقيات، وتسوية المنازعات، والحفاظ على التجارة القائمة على القواعد والمفتوحة والعادلة لصالح الجميع، ولا يمكن تحقيق أي منها دون مشاركة البرلمان؛ وحثت الوثيقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لم يصدقوا بعد على جميع اتفاقات المنظمة لا سيما اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك، على أن يفعلوا ذلك على وجه السرعة، لكي يدخل حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن.
وشددت الوثيقة على ضرورة تعميم البعد الإنمائي لمنظمة التجارة العالمية، من خلال جعل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية يلبي احتياجات البلدان النامية على نحو أفضل.

المجلس الوطني الاتحادي
منظمة التجارة العالمية
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