انطلاق دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية

يوسف العربي (أبوظبي)

افتتح معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس، دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني المصاحب للدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري، وبمشاركة عدد من الوزراء وقرابة «300» برلماني.

وركزت المناقشات على حشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية التي تعود بالفائدة على شعوب ودول العالم.

وقال معالي صقر غباش في الكلمة الافتتاحية «إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم على أرض دولة الإمارات أرض التعايش والتسامح والسلام، والتي تستضيفكم اليوم سعياً منها ومنكم لتعزيز نظام التجارة العالمي وتأكيد مواكبته ودعمه لنمو البشرية وتلبية متطلباتها في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».

وأضاف معاليه: «يطيب لي في هذه المناسبة أن أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، مقرونة بأسمى عبارات الشكر والامتنان لفريق دولة الإمارات للاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي لم يدخر وسعاً لتسهيل عقد هذا الملتقى بكل ما يعكسه ذلك من شعور وتقاسم للمسؤولية بين مؤسساتنا الوطنية التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى النتائج المثمرة التي عقدنا العزم جميعاً على تحقيقها».

وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «ندرك جميعاً أن أي شيء نتوافق عليه اليوم من شأنه أن يحدث فرقاً في حياة الناس من حول العالم غداً، وإنَّ أي شيء نتفق عليه ونعمل بموجبه سيمنح الأمل لجميع شعوب الأرض بقدرتنا على عبور الحواجز الجيوسياسية، وعلى اختصار المسافات بين قارات العالم لنترك بصمة واضحة في تمكين التجارة الدولية من إيجاد حلول عملية للمتغيرات الراهنة، سيما ما يتعلق منها بتبادل المعلومات والبيانات، وتسهيل دخول البضائع إلى مختلف الأسواق العالمية في ظل عصر التجارة المفتوحة».

وقال «لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرغبة الإماراتية الجادة في تعزيز مكانة التجارة العالمية لخدمة الإنسانية جمعاء بقوله: «تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية، وتمثل جسراً بين أركان العالم، وسنواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة، وسنعمل إلى جانب 164 دولة على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية».

وأشار معاليه في الكلمة إلى استضافة دولة الإمارات قبل حوالي ثلاثة أشهر من الآن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، ومثلما بنتْ مخرجاتُ مؤتمر «COP28» على مخرجات مؤتمر «باريس» لتغير المناخ لتحقيق اتفاق عالمي خدمة للبشرية والبيئة معاً، فإننا على قناعة تامة أن هذا المؤتمر سيبني كثيراً على نتائج وتوصيات ما بات يعرف بـ«حزمةِ جنيف» التي اعتمدها المؤتمر الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وكان من أهمها التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية.

وأضاف معاليه: «ما يعزز قناعتنا هذه حرص دولة الإمارات، مثلما هو حرصكم، بأن يترك هذا المؤتمر بصمة واضحة في مسيرة منظمة التجارة العالمية، لاسيما ما يتعلقُ منها بتعزيز التجارة الدولية، وإيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة والمتمثلة بتبادل المعلومات، وتسهيل دخول البضائع إلى مختلف الأسواق العالمية، واتخاذ إجراءات مشتركة لتبديد المخاوف المتعلقة بالاختلالات التجارية والحوكمة المؤسسية».

واختتم معاليه «إننا مطالبون بالعمل مع حكوماتنا ومؤسساتنا الوطنية التنفيذية من أجل سن التشريعات الملزمة التي تحدد أهدافاً واضحة وطموحة في إطار زمني مناسب لتحقيق الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، والتعامل مع المتطلبات الخاصة بالحمائية التي تواجه منتجات الدول النامية وتيسير دخولها للأسواق العالمية».

سلاسل التوريد

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في كلمته «أثبتت السنوات القليلة الماضية أهمية الدور المركزي للتجارة في ضمان تعافي الاقتصاد العالمي ومرونته، وأبرزت تداعيات ضعف سلاسل التوريد العالمية في نفس الوقت، ويجب دوماً اعتبار التدفق الحر للسلع والخدمات والأنظمة الداعمة له من أولويات البرلمانات والقادة السياسيين حول العالم».

وأضاف: «يشكّل هذا المؤتمر منتدى مهماً لضمان إلمام المشرعين بالقضايا التي تواجه التجارة العالمية وسبل التعامل معها»، ورحب معاليه بالوثيقة الختامية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية مجدداً التأكيد على أهمية الارتقاء بالتعددية في نظام التجارة العالمي.

وقال لقد كانت منظمة التجارة منذ فترة طويلة بمثابة منتدى حيوي لتعزيز فعالية وتأثير التجارة العالمية واجتماع اليوم في أبوظبي سوف يؤكد على هذا الدور.

وأضاف: ستساعد المحادثات والمداولات، التي تجري عشية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في إثراء المفاوضات الجارية خلال الأيام الثلاثة المقبلة وتقديم مساهمة لا تقدر بثمن لتقديم نظام تجاري حديث ورشيق ومرن.

ونوه بأنه سوف يستكشف المشاركون كيف يمكننا ضمان استمرار النظام التجاري المتعدد الأطراف في العمل لصالح جميع الدول من خلال السياسات المحلية المستمرة والتحالفات الدولية.

وأضاف: سوف يدرس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية كيف يمكن للمعركة ضد تغير المناخ أن تقود إلى عصر جديد من الاستدامة وإتاحة الفرص للتجارة العالمية كما ستتم مناقشة دور التجارة الرقمية في المشهد الاقتصادي الجديد.

وأوضح أن الجلسات تعكس الأولويات التي أمامنا في المؤتمر الوزاري الثالث عشر وعلى الرغم من أننا ندرك أن التوصل إلى توافق في الآراء بين 164 عضواً ليس بالأمر السهل، إلا أن رغبتنا المشتركة في توسيع التجارة العالمية وتطويرها وتحديثها ستحفزنا جميعاً على التوصل إلى توافق في الآراء.

استحداث الوظائف

أكدت نغوزي أوكونجو أيويولا المديرة العامة لمنظمة التجارية العالمية على حرص الإمارات على نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مشيدة بالدعم الذي تحظى به المنظمة وبالانخراط في النقاشات والشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي الذي يعود إلى عقدين من الزمن، وقالت «نحن منخرطون في كافة جهود المنظمة التي تتمحور حول الشعوب، ويجب استخدام التجارة من أجل استحداث الوظائف وتحسين حياة الشعوب وسبل عيش الشعوب».

وحثت المؤسسات البرلمانية على دعم دور منظمة التجارة كأولوية، وحل العديد من الملفات مثل تكلفة المعيشة ومكافحة الفقر، مضيفة أن أهداف منظمة التجارة العالمية هي من ضمن الحلول للتحديات العالمية التي تواجه شعوب ودول العالم.