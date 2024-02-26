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اقتصاد

الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار

الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار
26 فبراير 2024 08:57

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2040.6 دولار للأوقية.
ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 896.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.23 دولار. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
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