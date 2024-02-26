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مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من الاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من الاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي
26 فبراير 2024 09:28

انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي يعقد في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، بمشاركة وفود من 164 دولة عضو بالمنظمة، وعدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم.

 

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انطلاق مؤتمر منظمة التجارة العالمية الـ 13 في أبوظبي اليوم

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منظمة التجارة العالمية
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