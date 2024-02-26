انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي يعقد في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، بمشاركة وفود من 164 دولة عضو بالمنظمة، وعدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم.
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من الاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي#مركز_الاتحاد_للأخبار#WTOMC13AbuDhabi #UnitedForGlobalTrade #MC13@wto https://t.co/5tRH6IVxuJ— اقتصاد - مركز الاتحاد للأخبار (@AletihadEconomy) February 26, 2024