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اقتصاد

الصين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم

الصين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم
26 فبراير 2024 12:00

كشفت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، اليوم، عن اكتشاف حقل "بوتشونغ 26-6" النفطي، وهو أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم، في جنوبي بحر بوهاي.

ويقع الحقل على بعد 170 كيلومتراً من بلدية تيانجين، ويحتوي على كمية قياسية من النفط والغاز.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في حقل "بوتشونغ 26-6" تقدر بأكثر من 40 مليون متر مكعب، بينما يتجاوز الاحتياطي التراكمي المؤكد للحقل 200 مليون متر مكعب.

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واكتشف المهندسون خلال أعمال التنقيب، طبقة من النفط والغاز يصل عمقها إلى 118 متراً.

ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط ​​إنتاج النفط اليومي 390 متراً مكعباً (2453 برميل)، بينما يتجاوز متوسط ​​إنتاج الغاز اليومي 50 ألف متر مكعب، ويُعد هذا رقماً قياسياً في قدرة الإنتاج الاختبارية للآبار المكتشفة حديثًا في الحقل.

المصدر: وام
النفط
الصين
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