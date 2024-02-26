«ميرال» تدشن خدمة تسجيل إجراءات السفر عن بُعد في «ذا فاونتز»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت ميرال، بالتعاون مع كل من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومطارات أبوظبي، وشركة (OACIS ME)، المزود الرائد عالمياً لابتكار وتطوير أفضل خدمات تسجيل إجراءات السفر خارج المطارات، خدمة تسجيل إجراءات السفر عن بُعد في وجهة «ذا فاونتز» الترفيهية بياس مول، والتي تتيح للضيوف وعائلاتهم إدارة أوقاتهم بالشكل الأمثل، وتمكنهم من استكشاف تجارب التجزئة المختلفة في ياس مول، وقضاء أوقات ترفيهية مميزة في كل من «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي» و«كلايم جزيرة ياس أبوظبي» قبل موعد السفر.

وستقدم هذه الخدمة السهلة والمبتكرة التي تتوفر حصرياً لرحلات الاتحاد للطيران والعربية للطيران، عهداً جديداً من الراحة والخدمة المتميزة، وستساهم في الارتقاء بتجربة سفر الضيوف وعائلاتهم من خلال توفير وقت المسافرين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والضيوف الدوليين قبل البدء بالتخطيط لسفرهم على متن رحلات اثنتين من أبرز شركات الطيران في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: « يؤكد تدشين هذه الخدمة المبتكرة لتسجيل إجراءات السفر عن بُعد في منطقة ذا فاونتز داخل ياس مول أبوظبي جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة ترفيهية عالمية وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية. نؤمن بأهمية خلق اللحظات والتجارب السعيدة لضيوفنا، ولا شكّ أن الخدمة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في طريقة تعامل الضيوف مع رحلاتهم، وستلعب دوراً مهماً في تحسين كفاءة وسلاسة إجراءات سفرهم».

وقال تيتن يوهانان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة OACIS الشرق الأوسط: « يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع ميرال، وإطلاق الخدمة المبتكرة لتسجيل إجراءات السفر عن بُعد في ياس مول. يأتي هذا التعاون بالتزامن مع افتتاح مبنى الركاب (A) في أبوظبي، ويعد بمثابة دليل على التزامنا المشترك بترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة وجذابة عالمياً. وتأتي الخدمة الجديدة في ياس مول تتويجاً للجهود المشتركة بين كل من شركة OACIS الرائدة عالمياً بابتكار وتطوير أفضل خدمات تسجيل إجراءات السفر خارج المطارات، وميرال المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة الملتزمة بتحقيق النمو المستدام في قطاع السياحة في أبوظبي. نتطلع لتسخير هذا التعاون لتعزيز سهولة إجراءات السفر ومستويات الراحة للمسافرين، والمساهمة بذلك في جهود تطوير قطاع السياحة والسفر في أبوظبي والارتقاء به إلى مستويات جديدة».

من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: « يُسعدنا الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة المحسنة لتسجيل إجراءات سفر الضيوف، إذ نُولي في مطارات أبوظبي أهمية كبرى للارتقاء بتجربة المسافرين، ونلتزم بالعمل على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للسياحة والسفر. وستتيح لنا المرافق والتجهيزات الحديثة في مبنى المسافرين (A) الذي تم افتتاحه مؤخراً، تقديم أفضل خدمات السفر العالمية، كما ستسهم خدمة تسجيل إجراءات السفر عن بُعد في ضمان تجربة سفر مريحة وسلسة للمسافرين».