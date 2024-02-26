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اقتصاد

«أبوظبي للمحاسبة» يشارك في مؤتمر «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط»

جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
26 فبراير 2024 15:22


أبوظبي (الاتحاد)
 يشارك جهاز أبوظبي للمحاسبة كشريك استراتيجي في مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2024 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية جهاز الإمارات للمحاسبة، وبتنظيم من جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) خلال يومي 26 - 27 فبراير الحالي في أبوظبي، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في جرائم مكافحة الاحتيال على مستوى المنطقة والعالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز: «تمثل مشاركتنا الاستراتيجية في المؤتمر تعزيزاً لجهود إمارة أبوظبي في مكافحة جرائم الاحتيال، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية بما يسهم في تقدم الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، ويدعم جهودها في أن تكون الدولة من الدول الجاذبة للاستثمار والعيش».


وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة رائدة تسهم في إبراز الجهود التقنية الحديثة في مكافحة الاحتيال على مستوى المنطقة والعالم وبما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستقبلية مع الجهات المشاركة المختلفة.


وتأتي مشاركة جهاز أبوظبي للمحاسبة في المؤتمر بهدف تعريف الجهات المُشاركة بالنجاحات التي حققها الجهاز والمبادرات والمنصات التي أطلقها سابقاً، والتي تهدف إلى تعزيز أسس النزاهة والشفافية والمساءلة ومنها «منصة واجب»، والتي تستقبل البلاغات حول المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة من قبل جميع شرائح وفئات المجتمع من موظفين ومتعاملين وموردين.

جهاز أبوظبي للمحاسبة
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