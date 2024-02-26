«أبوظبي الأول» يطلق منصة ما بعد التداول



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق بنك أبوظبي الأول منصة ما بعد التداول الجديدة التي تحمل اسم «منصة MENASSA» (منصة خدمات الأوراق المالية لمديري الموجودات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) والمصممة خصيصاً لمديري الموجودات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة في إرساء معايير جديدة لقطاع خدمات الأوراق المالية في المنطقة.

وتقدم المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات عالمية المستوى التي تشمل خدمات الحفظ الأمين العالمية، ومحاسبة الصناديق، ووكالة التحويل، وقياس الأداء والمخاطر، وخدمات المكاتب الوسطى، والتي تتكامل جميعها مع الأنشطة الرائدة لأقسام أسواق رأس المال والخدمات المصرفية للاستثمار في بنك أبوظبي الأول.وتعكس المنصة مدى تركيز بنك أبوظبي الأول على اعتماد أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتطوير أطر العمل التشغيلية لمديري الموجودات والثروات في المنطقة، وتمكينهم من تقديم خدمات عالمية المستوى، وتوسعة نطاق أنشطتهم وتزويد عملائهم بحلول أفضل.

وقال مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار للمجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: «يسعى بنك أبوظبي الأول إلى تنفيذ استراتيجياته بما ينسجم في المضمون والأهداف مع الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي وبوابة للتجارة الإقليمية، ويقدم البنك من خلال هذه المبادرة الجديدة منصة مبتكرة ومتكاملة الخدمات، تستفيد من أفضل الخبرات الإقليمية، لدعم مديري الموجودات في هذه المرحلة التي يشهد فيها القطاع الاستثماري في المنطقة تطوراً ونمواً متسارعين».

من جانبه قال كاشيف دار، رئيس خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الأول: « تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترسيخ مكانتنا كمركز رئيسي لإدارة الموجودات والثروات، في ضوء ما توفره الحكومات من أطر عمل تنظيمية قوية ومبادرات تشجع على إنشاء الشركات الاستثمارية المحلية، وأثمرت هذه الخطوات عن الحفاظ على نسبة أكبر من هذه الثروات ضمن المنطقة، بالتزامن مع جذب تدفقات أجنبية جديدة».