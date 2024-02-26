260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توسّعها في عام 2023 لتضمّ أكثر من 260 شركة ناشئة نجحت معاً في جمع 5.4 مليار درهم من رأس المال المُخاطر، وذلك منذ إطلاق المنظومة قبل 5 سنوات.

وتمكّن مجتمع الشركات الناشئة في Hub71 من إيجاد أكثر من 1100 وظيفة في أبوظبي، وحقّق إيرادات بقيمة 3.5 مليار درهم، وأنجز خلال العامين الماضيين 118 صفقة مع الشركات بقيمة 658 مليون درهم.

وتمثل اليوم شركات Hub71 الناشئة 22 قطاعاً مختلفاً، بقيادة ما يزيد على 320 رائد أعمال من 54 جنسية أسّسوا عملياتهم في أبوظبي بهدف تحقيق مزيد من النموّ في أعمالهم، والتوسّع بنطاقها على المستوى الدولي.

وتلقّت منظومة التكنولوجيا العالمية2781 طلباً من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى برامج Hub71، بزيادة نسبتها 100% عن العام السابق، وضمّت إلى مجتمعها 38 شركة ناشئة، كما سجّلت التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في عام 2023، بما في ذلك المجموعتان 12 و13 اللتان انضمّتا إلى Hub71 مؤخراً، زيادة بقيمة 900 مليون درهم.

وقامت Hub71 بتسهيل الصفقات التجارية مع الشركات الناشئة ما أسهم بتوقيع 77 صفقة مع الشركات خلال عام 2023 بقيمة بلغت 494 مليون درهم، ووصلت نسبة الصفقات الموقّعة منها مع شركاء Hub71 إلى 42%، بقيمة 150 مليون درهم.

وبالتوازي مع تصنيف أبوظبي كأسرع منظومات الشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت Hub71 العديد من المستجدات الهامة شملت تطوير قطاعاتها ذات الأولوية بما يتلاءم مع الطموحات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومعالجة التحديات العالمية، حيث أطلقت منظومتين متخصّصتين جديدتين هما Hub71+ Digital Assets، لتمكين قدرات تكنولوجيا الويب 3 والأصول الرقمية، ومنظومة Hub71+ ClimateTech التي أُطلقت خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للدول الأطراف المعنية بتغير المناخ «كوب 28» لدعم الشركات الناشئة في تطوير تكنولوجيا مستدامة تساهم في الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وفي إطار جهودها الهادفة إلى تزويد الشركات الناشئة في كلّ منظومة متخصّصة بما تحتاجه من الموارد والإرشاد والتوجيه، أبرمت Hub71 شراكة مع «نيو إنرجي نيكسوس» (NEX)، النظام العالمي الرائد للصناديق والمسرّعات التي تدعم روّاد الأعمال في مجال الطاقة النظيفة، بصفته مشغلاً لبرنامج Hub71+ ClimateTech.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: يتوجّه تركيزنا في منظومة التكنولوجيا الرائدة في أبوظبي اليوم على إحداث أثر دائم على روّاد الأعمال والاقتصاد في أبوظبي.. وتعتبر رحلة Hub71 المذهلة، ونجاحات مجتمعنا الحيوي على مدى السنوات الخمس الماضية، شهادة حية على حكمة قيادتنا الرشيدة بتحويل أبوظبي إلى مركز عالمي لشركات التكنولوجيا الرائدة.

وأضاف: مع دخولنا عام 2024، نواصل مهمتنا الرائدة في تقديم برامج مبتكرة ومبادرات استراتيجية تجذب المواهب والمهارات العالية ونسعى في إطار ذلك إلى توفير دعم غير مسبوق لأصحاب الأفكار الرائدة من خلال شركائنا، وبرامجنا ومبادراتنا.. وتوفير بيئة عمل مواتية لشركات التكنولوجيا العالمية تساعدها على النموّ والازدهار.. ومن خلال جهودنا المتواصلة لرعاية اقتصاد الشركات الناشئة، سنساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي منارة للابتكار في مجال ريادة الأعمال.

وخلال فعالية إطلاق تقرير الأثر التي تنظمها سنوياً، كشفت Hub71، اليوم عن الأسماء الجديدة لبرامجها وهي Initiate وAccess وBright، والتي تم تصميم كلّ منها لدعم الشركات الناشئة خلال مرحلة معينة من مراحل نموّها.

وتحدّد Hub71 الشركات الناشئة الأفضل أداء بناءً على معايير محدّدة، ووفق التزامها بالتوسع انطلاقاً من أبوظبي.. ومن خلال برنامج Bright تستفيد الشركات الناشئة من حوافز إضافية تصل قيمتها إلى 750 ألف درهم من Hub71 مقابل حصّة من الأسهم، بالإضافة إلى حصولها على توجيهات الخبراء، ودعم التوسع العالمي، والتمويلات من كبار المستثمرين لتعزيز مكانة الشركات الناشئة ضمن القطاعات الخاصة بها.

وضمن جهود Hub71 الهادفة لسدّ النقص العالمي في مواهب التكنولوجيا، وتلبية الطلب الكبير على المهارات المتخصّصة، تعمل المنظومة الآن على تطبيق استراتيجية جديدة عبر شبكتها الخاصة بالمواهب.

وبالتعاون مع أفضل الجامعات والمؤسسات الأخرى، تسعى Hub71 لإتاحة الفرص أمام الطلاب والخريجين، بما في ذلك استضافة جلسات المواهب في الجامعات، والفعاليات مثل جلسات تحفيز الشباب المتعددة خلال مؤتمر الأطراف»كوب 28«، بالتعاون مع شركة«مبادلة»وبنك أبوظبي الأول، لسدّ الفجوة بين التعلم الأكاديمي وتجارب بدء التشغيل في العالم الحقيقي.

وتتطلع Hub71 أيضاً إلى خارج حدود دولة الإمارات بحثاً عن المواهب الواعدة، وبالشراكة مع مكتب أبوظبي للمقيمين، تمّ إصدار 129 تأشيرة ذهبية لمؤسسي الأعمال في Hub71 خلال عام 2023، لتمكين المبتكرين وعائلاتهم من الإقامة والعمل في الدولة لفترات طويلة الأمد.

وخلال عام 2024، تهدف Hub71 إلى توسيع عدد منظومات Hub71+ المتخصّصة لتطوير التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية في ضوء ما يتمتع به الابتكار من إمكانات واعدة.

وسيكون دور Hub71 محورياً في تمكين منظومة رأس المال، عبر إنشاء مجموعات موارد متنوعة للتمويل، تساعد الشركات الناشئة في الوصول إلى فرص الاستثمارات عبر المبادرات المتميزة مثل«برزة التكنولوجيا» وحملات جمع التمويلات، ومنصّة لقاءات VC Meets.

وستدعم Hub71 أيضاً الشركات الناشئة في متابعة نموّها على المستوى الدولي من خلال الشراكات العابرة للحدود، والتي ستشمل هذا العام أسواق كوريا الجنوبية وسنغافورة وباكستان.