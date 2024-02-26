«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفدين من جمهورية إستونيا وجمهورية روسيا الاتحادية تعزيز مجالات العمل المشتركة لتنمية التعاون الاستثماري في القطاع الزراعي وتنسيق الجهود لزيادة التواصل بين مجتمع الأعمال في الشارقة وإستونيا وروسيا واستفادة المستثمرين في الإنتاج الزراعي من الخبرات وتبادل التجارب التي تكفل نجاح المشاريع الزراعية وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع باعتباره أحد أبرز وأهم القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز وتطوير مشروعات التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

والتقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة، معالي ماديس كالاس وزير الشؤون الإقليمية لجمهورية إستونيا، بحضورمحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة وتونيس تاناف نائب الأمين العام للشؤون الخارجية والثروة السمكية في وزارة الشؤون الإقليمية الإستونية.

وبحث اللقاء العمل على توحيد الجهود المشتركة بين الجانبين لدعم مجتمع الأعمال عامة والقطاع الزراعي خاصة وتطوير التجارة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم والتركيز على تنظيم الفعاليات المشتركة التي تدعم قطاع الزراعة إلى جانب دعوة الشركات الإستونية والمستثمرين للمشاركة في الدورات المقبلة من معرض الذيد الزراعي الذي نظمته الغرفة مؤخراً.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن غرفة الشارقة حريصة على الاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الاستثمارات في القطاع الزراعي ضمن التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه الإمارة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأضاف العويس خلال اللقاء إن الباب مفتوح أمام الشركات الإستونية الراغبة في الاستثمار في الشارقة أو الدخول في شراكات مع مجتمع الأعمال للاستثمار في القطاع الزراعي، مؤكداً استعداد غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين والشركات الإستونية الراغبة في الاستثمار أو المشاركة في المعارض التي تنظمها الغرفة ولا سيما معرض الذيد الزراعي ومهرجان الذيد للرطب والتمور وغيرها من الفعاليات المرتبطة بشكل مباشر بدعم المزارع من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير إنتاج زراعي محلي مستدام.

وفي سياق متصل التقى عبدالله سلطان العويس وفداً من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة فيتالي ستيبانوف الرئيس التنفيذي لمركز موسكو للصادرات بحضور محمد أحمد أمين العوضي وعبد العزيز الشامسي وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير آفاق التعاون والتبادل التجاري بين الشارقة وروسيا في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وتبادل المشاركات في المعارض المتخصصة بتقنيات الزراعة الحديثة.