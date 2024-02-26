«ملتيبلاي» تستحوذ على كامل شركة «باك لايت ميديا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتيبلاي الاستثمارية القابضة، الاستحواذ على 100% من شركة الإعلانات الخارجية الرقمية الرائدة «باك لايت ميديا»، مع مجموعة رائدة من الأصول تتمثل في مواقع استراتيجية في دولة الإمارات، وعوائد وصلت إلى 232 مليون درهم في عام 2023.

ويأتي هذا الاستحواذ في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أعمال المجموعة في قطاع الإعلام، وتشمل عملية الاستحواذ جميع الكيانات التشغيلية التابعة لشركة «باك لايت ميديا».

وتقدم «باك لايت ميديا»، الشركة الرائدة في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية، خدمات إعلانية مميزة في مواقع استراتيجية متنوعة في دولة الإمارات، وتضم محفظة أعمالها 86% من الحلول الإعلانية الرقمية، و14% من الحلول الإعلانية الثابتة.

يأتي الاستحواذ الجديد ليعزز من إمكانات المحفظة الحالية لمجموعة ملتيبلاي في مجال الإعلان، والتي تضم حالياً، إضافة إلى «باك لايت ميديا»، كلاً من شركة «ميديا 247» و«فايولا».

وأشارت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، إلى أن الاستحواذ الكامل على شركة «باك لايت ميديا» يشكل خطوة استراتيجية أخرى في مسيرة المجموعة لبناء قوة إعلامية متكاملة.