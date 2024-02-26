«صندوق خليفة» يعلن بدء التسجيل في ورش عمل «الفرص التجارية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن بدء التسجيل في أولى ورش عمل سلسلة «الفرص التجارية في القطاعات ذات الأولوية» حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية، التي ستبدأ يوم 4 مارس المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام بواقع 20 ساعة، وتتعمق في تناول المشهد العام للمشاريع في القطاعين في أبوظبي، والتحديات الصعبة التي تواجهها والفرص الكامنة المتاحة لها، من خلال الجمع بين دراسات الحالة لسيناريوهات واقعية والجلسات والأنشطة التفاعلية، لإعداد المشاركين بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ.

وستطرح ورشة العمل خلال الأيام الثلاث الأولى عن بعد، بما يضمن مرونتها وسهولة وصول رواد الأعمال إليها، بينما سيتطلب اليوم الرابع الحضور الشخصي للمشاركين.