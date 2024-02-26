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اقتصاد

شراكة بين «موانئ دبي العالمية» و«مصدر»

عقب توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
27 فبراير 2024 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لاستكشاف وتنفيذ أنظمة الطاقة المتجددة عبر عمليات الموانئ التابعة لمحفظة موانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الاستخدام واسع النطاق للطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات ضمن سلاسل التوريد الدولية لموانئ دبي العالمية.
وعلى مدار ثلاث سنوات ضمن هذه الاتفاقية، ستتعاون مجموعة موانئ دبي العالمية و«مصدر» لتحديد المواقع المثالية للاستخدام المحتمل لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية، مع التركيز في المرحلة الأولى على المملكة العربية السعودية والسنغال وجمهورية مصر العربية.
وتسعى الشراكة إلى تسريع عملية استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في سلاسل التوريد التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية من خلال تبادل المعرفة في مجال الأطر التنظيمية ومواجهة التحديات الأخرى، لاسيما في الاقتصادات الناشئة.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: تمثل شراكتنا مع مصدر خطوة مهمة إلى الأمام ضمن التزامنا بالعمليات المستدامة في موانئنا ومحطاتنا، ومن خلال استكشاف حلول الطاقة المتجددة، نهدف إلى تقليل بصمتنا الكربونية وإحداث تغيير إيجابي في قطاع سلاسل التوريد.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»: تقود مصدر ومجموعة موانئ دبي العالمية الطريق في مجال إزالة الكربون من عمليات الموانئ وسلاسل التوريد في المجموعة، بهدف استكشاف جميع الخيارات وتحقيق التقدم في تطوير واستخدام أنظمة الطاقة وتخزين الطاقة المتجددة في القطاعات الحرجة.
وأضاف: بعد نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ كوب 28 الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، من الضروري أن نتخذ الإجراءات اللازمة لدفع التحوّل العالمي في مجال الطاقة نحو مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

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