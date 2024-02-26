«إنفستوبيا 2024» تستعرض آفاق الاستثمار العالمي في الاقتصاد الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق النسخة الثالثة من «إنفستوبيا» يومي 28 و29 فبراير الحالي، تحت شعار «الاقتصاد الجديد: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو»، بمشاركة نخبة من أهم المستثمرين والمسؤولين الحكوميين المحليين والعالميين، ومجموعة من الخبراء وصانعي القرار واللاعبين الاقتصاديين ورواد الأعمال، وبحضور ممثلين عن مبادرة 100 شركة من المستقبل «Future 100»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي.

ويفتتح أعمال «إنفستوبيا 2024»، في العاصمة أبوظبي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا»، بحضور معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، و7 وزراء يمثلون عدداً من الدول المشاركة، وشخصيات اقتصادية واستثمارية بارزة أخرى.



المعرفة والابتكار

قال معالي عبدالله بن طوق المري: تواصل «إنفستوبيا» عاماً بعد عام ترسيخ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في التحول نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، والمساهمة في رسم خريطة جديدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.

وأشار إلى نجاح «إنفستوبيا» على مدار السنوات الماضية في تعزيز الربط والتواصل بين مجتمعات الأعمال في العديد من دول العالم، ودعم استفادتها من الفرص الاستثمارية بالأسواق الواعدة، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وأضاف معاليه: تركز أجندة أعمال النسخة الثالثة من «إنفستوبيا» على ثلاثة محاور رئيسة تشمل «المتغيرات الاقتصادية العالمية» و«حركة رؤوس الأموال والأسواق الواعدة» ومبادرة «100 شركة من المستقبل»، حيث سنعمل من خلالها على تشجيع الحكومات والشركات على إعادة توجيه سياساتها الاستثمارية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة والاستفادة منها، وتسليط الضوء على الأسواق الواعدة وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى ذلك، ستوفر إنفستوبيا مساحة لمبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل «Future 100» للاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات الاستثمارية وتوسيع فرص التواصل والشراكة مع المستثمرين العالميين.



مناخ اقتصادي

تهدف «إنفستوبيا» إلى تأسيس مناخ اقتصادي إقليمي وعالمي جذاب، وفتح بوابة استثمارية رائدة أمام الدول والمستثمرين وقادة الاقتصاد العالمي وكبريات الشركات والمؤسسات المالية والصناعية والتكنولوجية لاقتناص فرص الاستثمار العالمية المتنوعة من خلال ثلاث ركائز رئيسة هي «حوارات إنفستوبيا» و«مجتمعات إنفستوبيا»، و«إنفستوبيا ماركت بليس».

وتشهد فعاليات «إنفستوبيا 2024» استضافة أكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة يمثلون كبريات الشركات العالمية، وتتضمن أكثر من 40 جلسة حوارية وطاولة مستديرة تتناول أهم موضوعات الاقتصاد والاستثمار كاستراتيجيات صفقات رأس المال المخاطر، وممكنات النمو لاقتصاد منخفض الكربون، والجيل الجديد للاستثمار، وأحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الطيران وسلاسل الإمداد والتوريد.

وتضم شبكة شركاء تنظيم «إنفستوبيا 2024» عدداً من الجهات العامة والشركات الوطنية والعالمية كشركة مبادلة للاستثمار، و«القابضة» -ADQ-، وشركة كريبتو دت كوم Crypto.com، وبنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered، وسيتي بنك، وبنك أبوظبي الأول ومصرف الإمارات للتنمية، بالإضافة إلى منصة iConnections الأميركية - شريك إنفستوبيا المتخصص بالتكنولوجيا المالية - التي تنظم فعالية متخصصة بخدمات تقديم رأس المال والوساطة الاستثمارية Cap Intro بالتعاون مع «سولت SALT»، المنتدى العالمي لريادة الأعمال والاستثمار.



مشاركة قوية

تأتي النسخة الثالثة من «إنفستوبيا» استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان اللتان شهدتا حضور أكثر من 3500 مشاركاً من 60 دولة مختلفة، بما في ذلك أكثر من 500 مدير تنفيذي، و180 مؤسساً أو مؤسساً مشاركاً لكبريات المؤسسات والشركات العالمية، وصناديق استثمارية تدير أكثر من 500 مليار دولار من الأصول.

وتمثل «إنفستوبيا» إحدى المبادرات الرئيسية ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات عام 2021، والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكاراً في العالم، وهي ترسي دعائم جديدة، بحيث يتعاون المستثمرون من حول العالم معاً لصياغة نماذج مبتكرة للبنية الاقتصادية المستقبلية وشراكات ستنتج فرصاً استثمارية جديدة.