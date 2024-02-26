تعاون بين «أراضي دبي» و«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» لإعداد قيادات عقارية

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على صعيد البرامج الأكاديمية، وتبادل المعارف، والاستشارات، والتدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة.

وقع المذكرة عن الدائرة، المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإنابة، وعن الكلية، الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال مروان بن غليطة، إن دائرة الأراضي والأملاك تستهدف من خلال التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين العناصر البشرية فيها من مواكبة المستجدات الحديثة في سوق العمل العقاري.

من جانبه، أكد الدكتور علي بن سباع المري، أن الشراكة ستسهم في تأهيل الكوادر الإماراتية، ورفدها بالخبرات اللازمة لتعزيز ريادة الأداء الحكومي في دولة الإمارات وإعداد قادة المستقبل.