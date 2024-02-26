الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «أراضي دبي» و«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» لإعداد قيادات عقارية

مروان بن غليطة وعلي المري خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
27 فبراير 2024 00:53

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام وازدهار الشعوب
طحنون بن زايد: دور رائد للإمارات في دعم وتعزيز التجارة العالمية

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على صعيد البرامج الأكاديمية، وتبادل المعارف، والاستشارات، والتدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة. 
وقع المذكرة عن الدائرة، المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإنابة، وعن الكلية، الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال مروان بن غليطة، إن دائرة الأراضي والأملاك تستهدف من خلال التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين العناصر البشرية فيها من مواكبة المستجدات الحديثة في سوق العمل العقاري.
من جانبه، أكد الدكتور علي بن سباع المري، أن الشراكة  ستسهم في تأهيل الكوادر الإماراتية، ورفدها بالخبرات اللازمة لتعزيز ريادة الأداء الحكومي في دولة الإمارات وإعداد قادة المستقبل.

أراضي دبي
دبي
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
الإمارات
دائرة الأراضي والأملاك
آخر الأخبار
«الدبلوماسية الرقمية».. طفرة في العلاقات الدولية
الأخبار العالمية
«الدبلوماسية الرقمية».. طفرة في العلاقات الدولية
27 فبراير 2024
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: الكارثة الإنسانية بغزة تؤكد ضرورة التضامن العربي
27 فبراير 2024
تكليف فريق فني بفحص موقع السفينة لمواجهة التداعيات البيئية المحتملة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تناقش سيناريوهات التعامل مع السفينة «روبيمار»
27 فبراير 2024
أوكرانية وطفلها يسيران بجوار محطة للسكك الحديدية مدمرة بمنطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا يمكن تنفيذ خطط سلام دون روسيا
27 فبراير 2024
مركز إيواء مؤقت للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب على غزة
27 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©