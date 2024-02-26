شراكة ائتمانية بين «جولدمان ساكس» و«مبادلة» بمليار دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «جولدمان ساكس»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، إبرامهما شراكة بقيمة مليار دولار، للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستتم إدارة هذه الشراكة من خلال الائتمان الخاص لدى «جولدمان ساكس ألتيرناتيفز»، عبر فريق متخصص ومتواجد في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

ويتألف فريق الائتمان الخاص العالمي من 165 متخصصاً في مجال الاستثمار الائتماني، يتولون الإشراف على إدارة أكثر من 110 مليارات دولار من الأصول والاستثمارات، ويعمل على الاستفادة من شبكة وخبرة وإمكانات «جولدمان ساكس» في توفير العديد من فرص الإقراض العالمية وضمانها.

واستثمرت «جولدمان ساكس» منذ عام 1998، في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا واليابان.

وتمكّن هذه الشراكة الشركتين من مواصلة توسيع نطاق نشاطهما الاستثماري في سوق الائتمان الكبير والمتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتستهدف توظيف استثمارات طويلة الأمد بقيمة مليار دولار، وتقديم حلول ائتمانية خاصة معدة ومصممة للشركات والجهات الرائدة في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبموجب هذه الشراكة سيتم الاستثمار عبر نطاق الائتمان الخاص، ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل خاص على الهند.

وكانت «جولدمان ساكس» قد أعلنت في عام 2023 توسيع نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي.

وقال مارك ناخمان، الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في «جولدمان ساكس»: يسعدنا أن نعلن عن الشراكة بين «مبادلة» و«جولدمان ساكس ألتيرناتيفز»، والتي ستعمل على تعزيز وتوسيع منصة الائتمان الآسيوية الخاصة بنا، والاستثمار في فرص جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظراً لحاجة تلك المنطقة لحلول ائتمانية متخصصة.

من جانبه، قال جريج أولافسون، الرئيس العالمي للائتمان الخاص في «جولدمان ساكس ألتيرناتيفز»: فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واسعة النطاق، ونعتقد، في ظل النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة، والظروف المواتية للمقرضين من القطاع الخاص لدعم نمو الشركات الرائدة من خلال توفير رأس مال مرن طويل الأجل.

بدوره، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في «مبادلة»: تسهم الاقتصادات المتنوعة وسريعة النمو، فضلاً عن تزايد أحجام صفقات الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في زيادة الطلب وبشكل كبير على الحلول الائتمانية المخصصة من المقرضين غير التقليديين، وتنسجم هذه الشراكة مع «جولدمان ساكس» مع تطلعاتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في مجال الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي منطقة حيوية ومهمة لمبادرات النمو الإستراتيجية التي تتبناها مبادلة.

وقال فابريزيو بوكياردي، رئيس وحدة الاستثمارات الائتمانية في «مبادلة»: نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع «جولدمان ساكس» لفتح آفاق وفرص جديدة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تعد محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي العالمي، وتبرز الهند على وجه الخصوص كسوق رئيسة ومهمة، تتمتع بفرص كبيرة في مجال الائتمان الخاص، وهي سوق تحظى فيها جولدمان ساكس بحضور وتواجد فاعل ومؤثر.

وتستثمر وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة منذ عام 2009، في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات ذات رأس المال الكبير، عبر مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال وفئات الأصول. ومن الناحية الجغرافية، انصب تركيز الوحدة في المقام الأول على أميركا الشمالية وأوروبا.