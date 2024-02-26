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اقتصاد

«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال اليوناني

خلال اجتماع مجلس الأعمال اليوناني (من المصدر)
27 فبراير 2024 00:53

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال اليوناني الذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي واليونان.
وسيلعب المجلس دوراً محورياً في تحفيز النشاط التجاري المتبادل، وزيادة فرص الأعمال المشتركة، وسيسهم في تعزيز التنسيق والتواصل بين الشركات من كلا الجانبين. 
ويعتبر المجلس منصة فعّالة للتواصل، وتبادل المعلومات المختلفة الرامية لتعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين.
واستضاف مقر غرف دبي، مؤخراً، الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال اليوناني. 
وبحضور أنتونيوس ألكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى الدولة، ناقش المجتمعون سبل زيادة عدد أعضاء المجلس، وبرنامج الفعاليات المقررة، فضلاً عن استطلاع فرص الأعمال والشراكات المرتقبة مع غرف دبي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ترتبط دبي بعلاقات تجارية واستثمارية حيوية ومتنامية مع اليونان، ونطمح من خلال تأسيس مجلس الأعمال اليوناني، إلى تطوير شراكة مستدامة بما يعزز فرص النمو في القطاعات المتنوعة لكلا الجانبين، وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا لزيادة عدد مجالس الأعمال، وترسيخ دورها في بناء الفرص وتنمية الشراكات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق العالمية الرئيسية.

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