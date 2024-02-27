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اقتصاد

الصين تدعو إلى تعزيز التجارة الخضراء والتنمية المستدامة

الصين تدعو إلى تعزيز التجارة الخضراء والتنمية المستدامة
27 فبراير 2024 11:27

دعا معالي وانغ وين تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، إلى تعزيز المداولات التنظيمية لدعم استقرار ومرونة السلسلة الصناعية العالمية، وإدماج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية في الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية، وذلك لمساعدة البلدان النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتصنيع، وإنجاح خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وقال الوزير الصيني، في كلمة ألقاها، خلال ندوة وزارية حول التجارة والتنمية المستدامة، عقدت على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، إن بلاده أسهمت في توفير منتجات خضراء عالية الجودة، وبأسعار مناسبة للعالم، وبما ساعد بشكل كبير في مواجهة التحديات العالمية، ومنها تغير المناخ. وأوضح وانغ أن بلاده تمارس مفهوم التنمية الجديد وتعزز التنمية عالية الجودة، وتلتزم بتحقيق تطور يعيش فيه البشر في وئام مع الطبيعة. وأشار وانغ، إلى أن الصين تدعم الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على النقل الإلكتروني، وتسريع وضع قواعد للتجارة الرقمية التي تشهد نمواً ملحوظاً، ما يوفر فرصاً جديدة للتنمية المستدامة، لا سيما للبلدان النامية.

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