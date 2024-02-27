الذهب يربح في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 3 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3.02 دولار، ليصل إلى 2033.95 دولار للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.22% أو ما يعادل 4.45 دولار، لتصل إلى 2043.35 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.06% إلى 22.79 دولار للأوقية، والبلاتين بنحو 0.41% إلى 887.25 دولار، في المقابل، انخفض البلاديوم 0.46% إلى 961.03 دولار.