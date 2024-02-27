"المشرق" يتمم قرضاً مشتركاً بـ 88 مليون دولار لصالح "أغروبنك"

أعلن المشرق، عن تقديم تسهيلات قرض مشترك لمدة عام بقيمة 88 مليون دولار لصالح بنك "أغروبنك" التجاري المساهم، وذلك بعد أن لعب دور المنسق الوحيد، والمنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب، ووكيل التسهيلات.

وتجاوز حجم الاكتتاب في هذه الصفقة، التي تعد الأولى من نوعها لصالح بنك مملوك للدولة في أوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حجم التمويل المطروح بنسبة 75%، وسيتم استخدام الأموال في الأنشطة والأعمال العامة للبنك.

وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "سيسهم هذا التعاون بدعم التزام المشرق بتعزيز النمو في الأسواق الناشئة، ودعم الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات حيوية، مثل الزراعة".

جدير بالذكر أن التسهيل التمويلي أُطلق في البداية بمبلغ 50 مليون دولار أميركي، وأُغلق عند 88 مليون دولار أميركي، وذلك بسبب الاهتمام الكبير في السوق من مستثمرين في الشرق الأوسط، وأوروبا، ومنطقة رابطة الدول المستقلة.