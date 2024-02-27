محافظ البنك المركزي في تيمور الشرقية لـ«الاتحاد»: عضوية «منظمة التجارة» محرك للنمو والتنويع الاقتصادي

طه حسيب (أبوظبي)

قال هيدر لوبيز، محافظ البنك المركزي في تيمور الشرقية لـ«الاتحاد»، إن انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية، يؤكد قناعتها بالتكامل الاقتصادي والعالمي.

وأكد لوبيز، أن التجارة تعد محرك النمو في البلاد، ومحركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي، والحد من الفقر، مشيراً إلى أن الرئيس راموس هورتا، قدم أثناء الجلسات الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر رسالة واضحة مفادها بأن بلاده تحتفل بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ولكن هناك أيضاً عمل شاق ينتظرها، حيث قال: «يتعين علينا أن نعد أنفسنا من أجل تعظيم الاستفادة من عضويتنا في هذه المنظمة».

وأضاف لوبيز، أن انضمام بلاده للمنظمة، تعكس رغبتها في أن تكون على خريطة التجارة العالمية، خاصة المشاركة في سلاسل التجارة الدولية.

وأوضح، أن الفائدة المباشرة التي ستحصل بلاده عليها من عضويتها في منظمة التجارة العالمية تتمثل في رفع القدرات المتعلقة بحرية التجارة، من أجل تلبية متطلبات وقواعد ولوائح منظمة التجارة العالمية.