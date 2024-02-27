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اقتصاد

وزير التجارة العراقي: استكملنا متطلبات الانضمام لــ«التجارة العالمية»

أثير الغريري
28 فبراير 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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أكد معالي أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، استكمال بلاده متطلبات الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية بعد إتمام الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الغريري، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إلى إنجاز ملفي التجارة في السلع والتجارة في الخدمات ضمن جدول توقيتات الانضمام إلى نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.
ولفت الغريري إلى اهتمام الحكومة العراقية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن تقدمت العراق بطلب للانضمام منذ عام 2004، إيماناً منها بأهمية أن تكون ضمن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف وأن تعود العراق لوضع مؤثر في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع على مستوى الدول العربية بهدف الاطلاع على تجاربها قبيل الانضمام للمنظمة وسبل الاستفادة من ميزاتها. وأكد وزير التجارة العراقي أهمية فعاليات المؤتمر المنعقد في أبوظبي والذي يشهد تنظيماً استثنائياً من قبل الإمارات، ولفت إلى أن المؤتمر يعطي رسالة مهمة لجميع دول العالم بشأن أهمية الانضمام إلى هذه المنظمة.
وأشار إلى توجهات الحكومة العراقية بتوسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية على الأصعدة كافة مع دول العالم، وفتح أطر جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

أبوظبي
المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية
العراق
منظمة التجارة العالمية
الإمارات
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