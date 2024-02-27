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اقتصاد

وزير التجارة والصناعة العُماني: المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يشهد زخماً كبيراً

قيس بن محمد اليوسف
28 فبراير 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي.
وقال اليوسف، على هامش فعاليات المؤتمر: إن المؤتمر يشهد زخماً كبيراً على صعيد النقاشات والحوارات بين الدول المشاركة، مشيراً إلى الإعلان عن انضمام دولتين جديدتين إلى عضوية منظمة التجارة العالمية هما جزر القمر وتيمور الشرقية وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات.
ولفت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على عدة مواضيع مهمة تدعم وتعزز حركة التجارة الدولية، لاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأوضح، أن من المواضيع الرئيسية التي يناقشها المؤتمر «اتفاقية دعم مصائد الأسماك» ومواضيع أخرى ذات صلة بقطاعات الزراعة والملكية الفكرية وقضايا التنمية والتجارة الإلكترونية وسبل تسهيل الاستثمارات.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 9 نوفمبر 2000.. ويضم وفدها المشارك في المؤتمر عدداً من المسؤولين من وزارات الخارجية والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية
سلطنة عمان
منظمة التجارة العالمية
الإمارات
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