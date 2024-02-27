«إي آند» و«دِل تكنولوجيز» تتعاونان لتعزيز الابتكار بشبكة الجيل الخامس

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «إي آند»، وشركة دِل تكنولوجيز، أمس مذكرة تفاهم للتعاون في دعم وتعزيز تحول شبكات الهاتف المتحرك لدى «إي آند» إلى تقنيات مفتوحة، بالاستفادة من مختبر دِل المفتوح لمنظومة الاتصالات (Open Telecom Ecosystem Lab).

وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من صبري البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند إنترناشونال» ودينيس هوفمان، نائب الرئيس الأول ومدير عام أعمال أنظمة الاتصالات في شركة دِل تكنولوجيز.

وبموجب الاتفاقية، تقوم «إي آند» باستكشاف سبل جديدة لتعزيز قدراتها التكنولوجية، والاستفادة من بيئة وأدوات مختبر دِل المفتوح لمنظومة قطاع الاتصالات، وذلك بهدف تطوير وتعزيز التحقق من صحة الابتكارات التي من شأنها تعزيز مستقبل قطاع الاتصالات.

وقال صبري البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند إنترناشونال»: يتطلب مستقبل قطاع الاتصالات اعتماد نظم مفتوحة تتسم بالمرونة والقابلية للتوسع، كما تتيح أفضل الممارسات في عمليات التسعير للحلول والخدمات، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الابتكار.