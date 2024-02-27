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اقتصاد

«دبي الجنوب» و«الدار العقارية» تتعاونان على تطوير مرافق لوجستية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
28 فبراير 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دبي الجنوب، والدار العقارية «الدار»، عن تعاونهما معاً في مشروع مشترك لتطوير مرافق لوجستية راقية من الفئة الأولى، ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب.
وفي إطار هذه الشراكة، تتعاون «الدار» ودبي الجنوب على تطوير مرافق لوجستية جديدة لغرض التأجير وأخرى مصممة حسب الطلب. 
وستتولى الدار تصميم وتطوير وتسليم هذه الأصول الجديدة، وستكون البداية بتطوير منشأة لوجستية من الفئة الأولى بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى نحو 24 ألف متر مربع.
وتقع قطعة الأرض المخصصة لتطوير المنشأة الأولى إلى جوار مستودعات عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل «أمازون» و«نون» و«دي إتش إل»؛ وتوفر حلاً جمركياً مزدوجاً بفضل موقعها الاستراتيجي، وسهولة الوصول إليها، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي. 
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير هذه المنشأة وأن تصبح جاهزةً للتأجير بحلول نهاية عام 2024، مما يمهد الطريق لتطوير المزيد من المرافق المبنية لغرض التأجير.
وتشكل المشاريع التي يتم تطويرها مع دبي الجنوب جزءاً من استثمار «الدار» الذي بلغت قيمته مليار درهم في مجال الخدمات اللوجستية العقارية، والذي يتضمن أيضاً تطوير مشاريع أخرى مخصصة للبناء والتأجير في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الاستحواذ على مركز «7 سنترال لوجيستكس» وقطعة أرض مجاورة في مجمع دبي للاستثمار.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيس لدبي الجنوب بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.
وبهذه المناسبة، قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: بينما تواصل دبي الجنوب بلورة مستقبل الخدمات اللوجستية، تمثل شراكتنا مع الدار نقلة استراتيجية نحو تعزيز بنيتنا التحتية اللوجستية بما يتماشى مع مهمتنا في توفير بيئة أعمال ديناميكية عبر إنشاء مرافق متطورة. 
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: متحمسون جداً لهذه الشراكة التي تتماشى مع استراتيجيتنا للنمو، وتجمعنا مع شريك مشابه لنا في عقليتنا الاستثمارية، ونمتلك معاً الكثير من إمكانات الأعمال المتكاملة، ويمثل هذا التعاون بداية مشروع ديناميكي يؤهلنا للاستفادة من استثمار دولة الإمارات المستمر في تطوير البنية التحتية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، والطلب المتزايد على خدمات التوصيل.

دبي الجنوب
دبي
الإمارات
الدار العقارية
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