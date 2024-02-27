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اقتصاد

مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي

جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (من المصدر)
28 فبراير 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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انطلقت أمس، الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك بحضور أكثر من 250 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم ممن يمثلون قادة الفكر وصناع القرار والمديرين التنفيذيين لتلك الهيئات، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين والشركاء في هذا المجال.  ويناقش المؤتمر أبرز القضايا والاتجاهات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك تأثير الذكاء الاصطناعي، واستقطاب المزيد من الأعضاء الجدد، والتعامل مع التحولات الرقمية، وبناء المجتمعات.
وشاركت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وكذلك حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي بإحدى الجلسات الافتتاحية الرئيسة للمؤتمر.
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: من أولويات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة دبي لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033، فيما يقوم مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بدور مهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والتجارة والاستثمار، وفي ظل التطور السريع والابتكار في مختلف القطاعات والمهن على مستوى العالم، فإن الهيئات الاقتصادية والمهنية وثقافة التعاون التي تتبناها، وكذلك التركيز على الاستدامة والابتكار تتماشى مع أولوياتنا في دبي.
من جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تلتزم غرف دبي بدعم الهيئات الإقليمية والدولية بشكل متكامل، بما يعزز تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي. وفي ظل مكانتها الحيوية في مسيرة دبي الحالية والمستقبلية. 

مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
دبي
مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية
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