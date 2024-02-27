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اقتصاد

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من «فيتش»

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من «فيتش»
28 فبراير 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، عن حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً) لست سنوات على التوالي. 
وثبّتت وكالة فيتش تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويسلط هذا التصنيف المرموق منذ عام 2019 حتى الآن، الضوء على تفاني الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي في الإمارات، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. 
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: يأتي حصول الاتحاد على هذا التصنيف الإيجابي من وكالة فيتش، تأكيداً على جهود الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها وجهة اقتصادية رائدة. 
وأضاف معاليه: يعزز هذا التصنيف الجدارة الائتمانية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية.. ويؤكد هذا النجاح التزامنا الراسخ بزيادة التنويع الاقتصادي في الدولة، ودعم وتشجيع المصدرين على التعامل مع الأسواق الخارجية بثقة وأمان، بما يعزز تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» بتعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل. 
من جهتها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: الحصول على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للسنة السادسة على التوالي يعكس الأساس المستقر للاتحاد لائتمان الصادرات، وأهدافها الاستراتيجية، والدور المهم الذي نلعبه في دعم استراتيجية دولة الإمارات للتقدم الاقتصادي.

الاتحاد لائتمان الصادرات
شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
وكالة فيتش
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
الإمارات
عبدالله بن طوق
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