«كيزاد» و«سام فورس» توقعان اتفاقيتين لتطوير مجمعين تجاريين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أمس، عن توقيع اتفاقيتي مساطحة مع شركة سام فورس التجارية، الرائدة في تطوير وتشغيل الأصول العقارية في أبوظبي. وسيمثل المجمعان التجاريان اللذان سيتم تطويرها بموجب الاتفاقيتين إضافة قوية للبنية التحتية في مجمعات كيزاد، وسيعملان على تنشيط قطاع تجارة التجزئة والتسوق في المنطقة.

وبموجب الاتفاقيتين، تطور«سام فورس» وتشغّل، مجمعين تجاريين في موقعين رئيسيين في كيزاد، لخدمة المقيمين والشركات داخل مجمعات كيزاد، وتلبية جميع احتياجاتهم. وسيشمل المجمعان، المقرر تطويرهما في إيكاد (كيزاد مصفح) ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة)، منافذ تسوق ومرافق ومحال تجارية وخدمية تغطي جميع الاحتياجات.

وقالت فاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - مجموعة كيزاد: تعكس اتفاقياتنا مع سام فورس رؤيتنا الاستراتيجية للشراكة مع المطورين ذوي الخبرة، لضمان سرعة إنجاز المشاريع وتشغيلها لصالح عملائنا.

وقال فيصل عزام، المدير العام لشركة سام فورس التجارية: نفخر بالتعاون مع مجموعة كيزاد في تطوير وتحسين التجربة المجتمعية في كيزاد، وتلبية احتياجات مجتمعاتها المتنامية.