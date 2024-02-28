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اقتصاد

تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط
28 فبراير 2024 10:03

تراجعت أسعار النفط في آسيا اليوم الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أي 0.36 بالمئة، إلى 83.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً لتسجل 78.59 دولار للبرميل.

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تراجع أسعار النفط

كانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) قد قالت الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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