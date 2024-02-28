الأربعاء 28 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الزيودي: خطوة لمعالجة ثغرات تمويل البنية التحتية للتجارة

ثاني الزيودي خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة (من المصدر)
28 فبراير 2024 16:39

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تقريراً جديداً حول أهمية توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. 
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن التقرير يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الثغرة في تمويل البنية التحتية للتجارة. 
وقال: "لا يمكننا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع من دون مساهمة القطاع الخاص، وخصوصاً في تطوير البنية التحتية الحيوية للتجارة في الدول النامية.
وأضاف معاليه: "يقدّم التقرير توصيات عملية مهمة للحكومات حول أفضل السياسات التي يمكن اعتمادها لإنشاء مشاريع داعمة للنمو وتشمل جميع الدول من دون استثناء، معرباً عن أمله أن يستفيد مجتمع الاستثمار العالمي من التقرير، وأن يشهد العالم المزيد من إقبال رؤوس الأموال على هذا القطاع المهم". 
ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان "الاستثمار في نمو التجارة العالمية: توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز التجارة"، التحديات التي تواجهها الدول، وخصوصاً النامية والأقل نمواً، في سعيها إلى بناء بنيتها التحتية التجارية وتطويرها، ويقترح إطاراً لمساعدتها على التصدي لتلك التحديات. 
ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه التحديات يرتبط بالجانب المالي، حيث تقف ثغرات التمويل عائقاً أمام الاستثمار في شبكات النقل، والخدمات اللوجستية ومنشآت التخزين، والجمارك ومراقبة الحدود وأنظمة تكنولوجيا المعلومات - وجميعها تحد من مشاركة القطاع الخاص في بشكل كامل في التجارة العالمية. ويستشهد التقرير بدراسة بحثية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي وتشير إلى أن تحسين جودة البنية التحتية بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي. 

 

أخبار ذات صلة
الزيودي: التجارة جزء من تاريخ الإمارات وتراثها الأصيل
الزيودي: المؤتمر الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي فرصة لمراجعة قواعد التجارة الدولية
وزارة التجارة الخارجية
آخر الأخبار
الحرس الوطني ينجح في إنقاذ طاقم "قارب" تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة
علوم الدار
الحرس الوطني ينجح في إنقاذ طاقم "قارب" تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة
اليوم 14:35
سعود بن صقر: صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
علوم الدار
سعود بن صقر: صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
اليوم 16:50
الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤكد دوره في حفظ ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤكد دوره في حفظ ذاكرة الوطن
اليوم 16:47
أبوظبي
اقتصاد
«الصغيرة والمتوسطة» تساهم بـ 42.8% من ناتج أبوظبي غير النفطي
اليوم 16:45
"الغرف العربية" تبحث طموحات المنطقة في التكامل الاقتصادي
اقتصاد
"الغرف العربية" تبحث طموحات المنطقة في التكامل الاقتصادي
اليوم 16:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©