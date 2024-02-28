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اقتصاد

ولي عهد الفجيرة: دور هام للشراكات في دعم العمل الحكومي

محمد بن حمد في حديث مع عبدالعزيز تريم (وام)
29 فبراير 2024 01:19

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات من &E» في الإمارات الشمالية.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين «اتصالات من &E»، ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وأهدافها التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية والمجتمعية التي تقدمها المؤسسة وفق معايير عالية الجودة والكفاءة. وأكّد سموه أهمية بناء وتنظيم الشراكات بين مختلف المؤسسات، ودورها المهم في دعم العمل الحكومي ومستوى الخدمات، مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة على تعزيز التعاون مع الشركات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عبر تبنّي أفضل الممارسات وأكثرها تقدماً وتكاملاً مع رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية.

الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
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